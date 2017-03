Sport Bacăuanii joacă acasă Fotbal Liga a III-a de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Programată pentru acest sfârșit de săptămână, etapa a XX-a a Campionatului Seriei I din Liga a III-a la fotbal aduce două partide interesante pentru microbiștii băcăuani. Cele două jocuri sunt situate la poluri opuse prin prisma situației din clasament. Dacă întâlnirea dintre Aerostar și Csikszereda imbracă haine de derby, ambele combatante fiind în vârful ierarhiei clasamentului Seriei I, locul II respectiv locul IV, jocul dintre Sport Club și CSM Pașcani este situat în subsolul clasamentului, echipa băcăuană fiind „lanterna” în timp ce pășcănenii sunt pe locul XII. Dacă „aviatorii” vor reuși o victorie în partida cu ciucanii se vor apropia la 3 puncte de lidera Hărman care este la egalitate cu ocupunta locului secund, diferența fiind la golaveraj. Partida dintre Aerostar și AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc se va juca vineri, 31 martie, de la ora 15.00 pe stadionul Aerostar, iar Sport Club Bacău va înfrunta pe CSM Pașcani duminică, de la ora 17.00, pe stadionul Letea. Programul complet al etapei: Vineri, 31 martie, ora 15.00: Olimpia Râmnicu-Sărat- Atletico Vaslui, CSM Roman- Știința Miroslava, Aerostar Bacău- AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc. Sâmbătă, 1 aprilie, ora 17.00: Sport Club Bacău- CSM Pașcani, Sporting Liești- Odorheiu Secuiesc, Olimpic Cetate Râșnov- Avântul Valea Mărului, Sportul Chișcani- Metalosport Galați. AFC Hărman stă. 0 SHARES Share Tweet

