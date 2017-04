Băcăuanii din diaspora evaluează România (IV) ,,O diplomă cumpărată, relația lui tata, campanii electorale bine plătite” de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Continuăm prezentarea opiniilor unor prieteni din diaspora, cu origini băcăuane, pe care i-am rugat să evalueze, profesoral, pe scala 1-10, următoarele repere ale ființării în România: natura; viața politică; administrația; viața socială; educația/învățământul; sistemul sanitar; calitatea vieții; viitorul/speranța. Evaluarea este însoțită și de o succintă argumentare. Livia Velnic, stewardesă pentru Norwegian Airline, Spania, Malaga.

,,Natura. Oricât de departe aș călători, tot mereu port în minte: natura virgină, sălbatică, verde și albastră a tinereții mele, dar uneori cred că toți ceilalți nu o văd la fel ca mine! Viața politică. O diplomă cumpărată, relația lui tata, campanii electorale bine plătite de bunicii și părinții mei, legi profitabile, revolte, închisoare! Administrația. Subtil, se continuă același sistem și după Revoluție, pe care actualii îl numesc modern! Viața socială. Cu un ochi plângem, cu altul râdem, dar nu ne-am retras niciodată de la joc și joacă! Educația/Învățământul. Atunci când toți vorbesc despre piața diplomelor, cine își mai aduce aminte cum se dădea examenul de capacitate în anul 2000?! Sistemul sanitar. Este definiția plății cu cardul sau cu punga de cafea pentru a pleca mai bolnavă decât am venit. Calitatea vieții. Este în dezechilibru, într-o balanță stricată, în care mulți optează pentru abandonul vieții din România, în favoarea alteia, ,,afară". Viitorul/Speranța. Dacă ne-am pierde speranța, nu ne-am mai numi români!" Corina Elena Flenchea, profesor, Nürnberg, Germania. ,,Natura: 9. Nu mai avem păduri… Viața politică: 1. Aproape de zero… Mârșăvie și dezinteres total față de populație. Administrația: 2. Cea prezidențială… Puține vorbe… Și mai puține fapte… Viața socială: 2. Cancan și bârfă. Educația/Învățământul: 5. Se vrea o schimbare, dar nu se vede… Cel puțin raportat la perioada în care am fost eu în școală… Sistemul sanitar: 4. Moarte sigură, din păcate, în multe cazuri… Dar nu ne pierdem speranța… Poate își revine pe toamnă, la corijare… Calitatea vieții: 5 sau 10. Depinde de pătura socială în care se află persoana… Viitorul/Speranța: 6. Trăim cu speranța…" Adrian Braunstein, profesor, Petah Ticva, Israel Natura: 8. A fost devalizată prin tăierea pădurilor. Viața politică: 6. Palpitantă pentru cei care trăiesc afară. În rest, murdară. Administrația: 5. Lentă, coruptă. Viața socială: 6. Numai pentru privilegiați: 6. În rest, băutura îi ține locul. Educația/Învățământul: 7. În căutarea direcției. Nu sunt convins că o vor găsi. convins ca vor găsi. Sistemul sanitar: 6. Salvat pentru cine are bani. Calitatea vieții: notele 9 și 4. Diferențiată în funcție de venituri. Viitorul/Speranța. Din dragoste pentru România, nu mi-am pierdut speranța".

