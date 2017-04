Băcăuanii din diaspora evaluează România (III)

Continuăm prezentarea opiniilor unor prieteni din diaspora, cu origini băcăuane, pe care i-am rugat să evalueze, profesoral, pe scala 1-10, următoarele repere ale ființării în România: natura; viața politică; administrația; viața socială; educația / învățământul; sistemul sanitar; calitatea vieții; viitorul / speranța. Evaluarea este însoțită și de o succintă argumentare.

Victoria Chițigoi, Brand Ambassador 7Miles Marketing, Leicester, Marea Britanie.

„Natura: 9. Peisajele din România sunt unice, diverse și breathtaking.

Viața politică: 3. Din punctul meu de vedere, viața politică din România este instabilă și revoltătoare. Administrația: 2. Este înfiorător faptul că, uneori, pentru a beneficia de servicii PUBLICE de administrație trebuie să «cunoști pe cineva». Viața socială: 10. Viața socială este una din cele mai bune domenii ale țării noastre. Educația/Învățământul: 7. Ar putea fi îmbunătățite. Nu putem nega faptul că foarte multe persoane care au studiat la noi în țară au ajuns la performanță (în alta țară). Sistemul sanitar: 1. Este un subiect sensibil. Prefer să nu comentez. Calitatea vieții. Nu aș putea să mă pronunț, pentru că sunt plecată din țară de șapte ani. Viitorul/Speranța: 4. Viitorul e incert, însă speranța moare ultima”.

Raluca Zaharia, trainer/specialist in comunicare, Manama– Bahrain, Berlitz.

„Natura: 10. Frumusețea există oriunde te uiți în jur. Trebuie doar să deschizi ochii și să apreciezi. De asemenea, fiecare părticică din lumea asta are frumusețea proprie și atunci ar fi ilogic să comparăm. Viața politică: 1. Am încetat să mai citesc/discut/particip în viața politică, acum vreo câțiva ani, deoarece îmi influența negativ starea de spirit într-atât, încât mi se părea normal ca oamenii să mintă/fure/arate cu degetul/devină cât mai șmecheri etc… Ceea ce NU este «normal» pentru mine. Administrația: 2. Câte ceva se încearcă, dar birocrația învinge. Viața socială: 3. Oamenii au devenit mult mai posomorâți, din cauza mediului în care trăiesc. Asta influențează calitatea relațiilor. Rar vezi oameni zâmbind pe stradă sau ajutându-se altruist. Educația/învățământul: 8. În principiu, o calitate excelentă, dar în sistem închis și prea teoretic. Sistemul sanitar:7. Nu am experimentat de mult sistemul de stat. Știu doar că avem personal excelent. Am fost foarte plăcut surprinsă de sistemul privat. Calitatea vieții: 3. Când merg să-mi vizitez familia și prietenii, văd o viață stresantă, agitată, copleșitoare în care nu apuci să apreciezi ceea ce ai sau să te bucuri mult de un moment, pentru că ești prea copleșit. Noroc de faptul că sărbătorim din… orice. Viitorul/Speranța: 3. Dumnezeu cu mila”.