Patru companii băcăuane – Grupul Agricola (cu societățile Avicola Lumina Constanța și Europrod) și Pambac, din Bacău, și Albrau Prod și Croco, din Onești, vor fi prezente, în perioada 7 – 11 octombrie, la cel mai important eveniment mondial al sectorului agroalimentar din acest an, Târgul internațional ANUGA, organizat în complexul expozițional Koelnmesse din Koln (Cologne), Germania, la care vor participa 7.400 de firme. Producătorii băcăuani vor prezenta la acest eveniment carne și preparate din carne și ouă, produse de morărit, panificație și paste făinoase, griș, biscuiți și brezel & crackers, bere etc. Actuala ediție se va desfășura sub genericul „Gustă viitorul” și va prilejui cea mai mare participare a companiilor românești din domeniu. La eveniment, România va fi reprezentată de 56 de producători din domeniul industriei agroalimentare, care vor expune pe o suprafață de 750 mp, în secțiunile specializate Meat, Bread & Bakery, Fine Food și Organic. Participarea este finanțată de la bugetul de stat prin Programul pentru Promovarea Exporturilor 2017. De participarea firmelor din România la eveniment se va ocupa Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc – APAR, care reuneste 72 de producatori autentici din sectorul agroalimentar național. La ediția anterioară ANUGA, din anul 2015, pe o suprafață totală de 284.000 mp și-au prezentat produsele 7.189 de expozanți din 108 țări. Anuga 2015 a fost vizitată de 158.603 profesioniști din 192 de țări. 0 SHARES Share Tweet

