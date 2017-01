Băcăuanii au încheiat anul trecut cu datorii mai mici în băncile comerciale. După două luni de creștere a acestora (septembrie și octombrie), au urmat alte două luni de scăderi, care au însumat peste 5,5 milioane de lei. Numai în luna decembrie, scăderea creditelor restante a ajuns la aproape 4,8 milioane de lei. Astfel, volumul lor total a ajuns la numai 134 de milioane de lei – conform raportului făcut public de Banca Națională a României. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

