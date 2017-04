Social Băcăuanii care au aniversat Nunta de aur, premiați de municipalitate de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter 40 de familii din Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, au fost recompensate cu „Diploma de Onoare” şi un premiu în valoare de 500 lei, fiecare, din partea Municipiului Bacău şi a Consiliului Local Bacău. Diplomele şi premiile au fost înmânate în cadru festiv, de către primarul municipiului Bacău, domnul Cosmin Necula, luni, 10 aprilie, în sala Teatrului Municipal Bacovia. Începând din anul 2016, băcăuanii care au depăşit jumătate de secol de căsătorie, dar nu au solicitat premiul la împlinirea celor 50 de ani de căsătorie, pot depune cerere oricând pentru a beneficia de „Diploma de Onoare” şi un premiu în valoare de 500 lei. 3 SHARES Share Tweet

