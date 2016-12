Social Băcăuanii au ținut mortiș să-și înmatriculeze mașinile la sfârșit de an de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sfârsitul anului 2016 i-a gasit pe multi bacauani la coada, la Inmatriculari. In penultima zi a anului, aglomeratia de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bacau, i-a luat pe multi prin surprindere. Cu toate acestea, bacauanii carora le expira valabilitatea numarului de inmatriculare sau cei care si-au cumparat masini de sarbatori, s-au inarmat cu rabdare si s-au asezat la rând pentru a obtine placutele mult dorite. In aceasta situatie au fost zeci de bacauani. Multi dintre ei si-au rezervat ultima zi de lucru cu publicul a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bacau, mizând pe faptul ca va fi mai putin aglomerat. Pentru cei interesati, contravaloarea certificatului de inmatriculare este 37 de lei, iar autorizatia provizorie este 13 lei. Taxele aferente serviciilor solicitate se pot achita in numerar si la ghiseele de lucru cu publicul, pâna la ora 15.30. 2 SHARES Share Tweet

