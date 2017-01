Top Story Băcăuanii au datorii mai mici în băncile comerciale și apetitul băcăuanilor pentru credite bancare este în ușoară scădere de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ponderea creditelor restante în totalul creditelor luate de băcăuani de la băncile comerciale a scăzut, în 12 luni, la circa jumătate – conform ultimei situații publicate de Banca Națională a României (BNR) cu privire la statistica în profil teritorial a creditelor și depozitelor bancare ale populației la finele lunii noiembrie 2016. Conform analizei pe care ne-a pus-o la dispoziție Agenția BNR Bacău, ponderea creditelor restante în totalul creditelor luate de băcăuani a scăzut de la 6,89%, la 30 noiembrie 2015 la 3,96% la 30 noiembrie 2016. Județul Bacău ocupă, astfel, locul al optulea între județele țării, dar în 2015 era doar pe locul al șaselea. Ponderea creditelor restante în lei în total credite acordate în lei era, în Bacău, de 5,57% în noiembrie 2015 și de numai 2,82% în noiembrie 2016, județul Bacău fiind pe locul al patrulea în țară, după Vrancea, Mureș și Buzău. Ponderea creditelor restante în valută, în total credite în valută, a ajuns în noiembrie trecut la numai 6,35%, față de 9,09% în noiembrie 2015, iar județul și-a păstrat locul al zecelea în țară. Băcăuanii aveau în cont, la sfârșit de noiembrie, credite restante de aproape 139 de milioane de lei, în scădere față de luna octombrie. Totalul creditelor depășea, însă, 3,5 miliarde de lei, volumul fiind din nou în creștere în patru luni, numai față de octombrie creșterea fiind de aproape 85,5 milioane de lei. Față de noiembrie 2015, însă, dinamica creditelor totale este în ușoară scădere. Și dinamica ponderii creditelor restante în total credite a ajuns la numai ceva mai mult de jumătate (57,55%) față de 30 noiembrie 2015. Iar gradul de acoperire a creditelor totale cu disponibilități și depozite bancare este cu peste 23% mai mare față de situația din noiembrie 2015. În județul Bacău, dinamica creditelor este superioară celei la nivel de țară, de 102,5% față de numai 100,85%. Și dinamica creditelor restante este mai scăzută în Bacău, de numai 99,5% față de 101,43%.

Județul ocupă cel mai avansat loc, al 6-lea, între județele țării la ponderea surselor atrase pe termen total în surse atrase, dar și locul al 18-lea (cel mai scăzut) la creditele în valută.

În Regiunea Nord-Est, după noiembrie 2015 județul Bacău ocupă locul al doilea (cu 3,96%), după Suceava (2,09%), la ponderea creditelor restante în total credite, dar are cea mai scăzută pondere din iunie 2015 încoace.

