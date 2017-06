Economie Băcăuanii au dat de gustul afacerilor de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – aproape 1.300 de societăţi noi au fost înfiinţate în prima jumătate a anului – antreprenorii băcăuani au fost „inspiraţi” de fondurile nerambursabile pentru a-şi face firme, dar şi de faptul că taxele la Registrul Comerţului au dispărut, din luna februarie Potrivit Oficiului Registrului Comerţului Bacău, de la începutul anului, în tot judeţul, au apărut nu mai puţin de 1.276 de firme noi. Cele mai multe societăţi comerciale sunt de tipul SRL-urilor – 910, urmate de cele de tip II (întreprinderi individuale) – 203 şi PFA – uri (persoane fizice autorizate) – 143, diferenţa fiind asigurată de societăţi în comandită, societăţi pe acţiuni ş.a. De altfel, numai în luna mai, au apărut 631 de firme noi, dintre care cele mai multe au fost SRL-uri, 46 de tip PFA, 47 II, 6 IF şi 1 CA. Comparativ cu prima parte a anului trecut, când în peisajul economic judeţean apăruseră „doar” 1.063 de societăţi noi (715 SRL-uri, 217 II-uri, 124 PFA-uri, 4 IF-uri, 2 CA-uri şi 1 SA), se constată o creştere cu 20 la sută a noilor afaceri înfiinţate de băcăuani. Apetitul pentru afaceri al întreprinzătorului băcăuan identificat la nivelul acestui an poate fi pusă şi pe seama faptului că, în 2017, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pot accesa fonduri nerambursabile pentru o gamă variată de idei de afaceri. De altfel, se ştie că solicitanţii au la dispoziţie şi finanţări de 100%, fără contribuţie proprie, evident, cu respectarea unor reguli precise. Cel mai recent este Programul Start Up Nation România, demarat la 15 iunie şi programat a se încheia o lună mai târziu. Prin acest program, statul acordă câte 40.000 de euro celor care se află la debut în afaceri. „Însă, la fel de important este şi faptul că, din luna februarie, au dispărut o serie de taxe pentru la constituirea unei entităţi, fie ea cu personalitate juridică (SRL, SRL – debutant etc) sau fără personalitate juridică (PFA, întreprindere individuală/familială)”, au declarat reprezentanţii ORC Bacău. 0 SHARES Share Tweet

