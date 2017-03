Sport Băcăuancele, în marș, spre aur de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Două noi titluri naționale pentru secția de atletism a SCM Bacău. De data aceasta, la marș. Weekend-ul trecut, la Campionatul Național de marș de la București, Andra Botez a cucerit aurul la 5 m, Junioare 2, în timp ce Bianca Cartas s-a impus în proba de 2 km rezervată Copilelor 1. Totodată, SCM Bacău a obținut și un argint cu echipa de Copile 2 alcătuită din Bianca Cartas, Cătălina Adragăi și Mihaela Coman. „Andra a câștigat titlul detașat, demonstrând, încă o dată, că nu are rival la nivel național. Acest succes i-a asigurat calificarea la Balcaniada de Marș, care se va desfășura pe 9 aprilie, la Florina, în Grecia. Am mare încredere și mari așteptări de la Andra anul acesta, ea fiind deja calificată la Campionatul Mondial ce va avea loc în Kenia în perioada 12-16 iulie”, a declarat antrenoarea Anamaria Botez, care a punctat și victoria Biancăi Cartas: „Este un copil de mare perspectivă, cu o ambiție nemaipomenită. Când o privesc pe Bianca, realizez că marșul băcăuan are viitor”. 0 SHARES Share Tweet

