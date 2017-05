Bacauanca Felicia Moisa a câstigat editia nationala a Marsului Factorilor Postali de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Factorul postal Felicia Moisa, din Bacau, a câstigat editia nationala a Marsului Factorilor Postali, dsfasurata weekendul trecut pe stadionul din Gura Humorului, la care au fost 82 de participanti din toate judetele tarii. Ea s-a calificat in faza finala dupa ce câstigase, la inceputul verii, competitia judeteana. Locul II a fost adjudecat de postarita Mioara Pacaoaru, din judetul Harghita, iar al treilea loc a fost adjudecat de Maria Szatz, campioana judetului Sibiu. La barbati, invingator a fost factorul postal Victor Romascanu, din Suceava, urmat de Vasile Costescu din Vâlcea si Tiberiu Craciun din Sibiu. Femeile au marsaluit trei kilometri, iar barbatii sapte kilometri. Au fost oferite premii în bani, dar si diplome de participare, premiul cel mare fiind de 500 de lei pentru amândoua categoriile de participanti. Participantii la ambele categorii au avut vârste cuprinse între 28 si 60 de ani. Marsul Factorilor Postali este una dintre cele mai vechi actiuni sportive cu caracter profesional din România, împlinind anul acesta 151 de ani de la prima editie. La deschiderea concursului, Alexandru Petrescu, seful Companiei Nationale Posta Româna, a transmis, pe fondul vremii nu foarte favorabile desfasurarii competitiei, ca “soarele exista chiar daca nu-l vedem. Este un examen si o faza natională a Marsului Factorilor Postali, dar si o faza nationala în redresarea Companiei Posta Româna. După cum stiti, avem în fata un examen de maturitate pentru compania noastra si doar împreuna îl putem trece în urmatoarele 5- 6 luni”. 1k SHARES Share Tweet

