Social Băcăuan jefuit în Pantelimon de Comunicat de presa - La data de 28 februarie a.c., polițiștii din Pantelimon au dispus reținerea unui bărbat, de 24 de ani, din comuna Cernica, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Cel în cauză, la data de 24 februarie a.c., în timp ce se afla pe un drum paralel cu Drumul Național Centura Bucureștiului, pe raza orașului Pantelimon, ar fi deposedat prin folosirea de acte de violență, de un telefon mobil, 50 euro și 100 lei, un alt bărbat, de 32 de ani, din municipiul Bacău, care se afla în zona respectivă. Ieri, polițiștii l-au încarcerat pe acesta în arestul Secției 9 Poliție, urmând ca în cursul acestei zile să fie prezentat Parchetului și Judecătoriei Cornetu cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie.

