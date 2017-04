Justitie Băcăuan, condamnat pentru infracţiuni comise pe teritoriul Norvegiei de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Curtea de Apel Bacău a admis cererea autorităţilor judiciare norvegiene şi a dispus recunoaşterea hotărârii judecătoreşti definitive, pronunţată în octombrie 2016, de Tribunalul Municipal de Primă Instanță din Sunnmore, Norvegia, prin care s-a decis condamnarea unui băcăuan la o pedeapsă de 1 an şi 10 luni închisoare, pentru infracţiunile de încălcare a interdicţiei de reintrare în Regatul Norvegiei, acces nepermis, vandalism, violenţă sau ameninţări la adresa unui ofiţer public. Instanţa a dispus transferarea în România a persoanei condamnate pentru executarea în continuare a pedepsei. B.D. este acuzat că, la sfârşitul lui 2015, s-a întors pe teritoriul Norvegiei, încălcând decizia de expulzare dată de autorităţile norvegiene, cu interdicţie de reintrare în ţară timp de 5 ani. „La data de 10.06.2016 a intrat prin efracţie în incinta unei biserici din localitatea Alesund, a distrus o încuietoare precum şi lanţul şi cablul de la clopotele bisericii. Tot la data de 10.06.2016, atunci când poliţia era pe cale să-l aresteze în biserică, a ameninţat ofiţerii de poliţie, a aruncat un cuţit înspre ei şi a aprins un lichid inflamabil în locul unde se aflau ofiţerii de poliţie. La data de 08.07.2016, în penitenciarul din Alesund, a opus rezistenţă fizică gardienilor de penitenciar şi a exercitat acte de agresiune asupra acestora. La aceeaşi dată le-a spus celor doi gardieni că voia să împuşte doi ofiţeri de poliţie şi să îl agreseze fizic pe avocatul său”, se arată în sentinţă. 0 SHARES Share Tweet

