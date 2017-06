Actualitate Bacău: Zece proiectile găsite la un centru de colectare a fierului vechi de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău a intervenit la un centru de colectare de fierului vechi, din cartierul Izvoare, municipiul Bacău, unde în momentul în care se făcea sortarea deşeurilor aduse din judeţ s-au găsit mai multe bucăţi de muniţie rămase neexplodate din timpul conflictelor militare. Până la sosirea specialiştilor, zona a fost izolată de către reprezentanţii centrului şi toţi angajaţii evacuaţi, aceştia fiind instruiţi tot de pompieri ce au de făcut în astfel de situaţii. Pirotehniştii au găsit acolo zece proiectile şi corpuri de proiectile, de diferite calibre, dar şi un corp de bombă aruncător, de calibru 120 mm. „Acestea au fost ridicate în vederea distrugerii. Recomandarea nostră către cetăţeni este ca atunci când găsesc astfel de elemente de muniţie să nu le mişte şi să sune imediat la 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie”, a declarat cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. Pompierii atrag atenţia că, deşi sunt ruginite, multe dintre ele sunt în perfectă stare de funcţionare şi reprezintă un real pericol dacă sunt mişcate, lovite sau aruncate. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.