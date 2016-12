Actualitate Bacau: Un microbuz a luat foc intr-o parcare de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Luni dimineata, o autoutilitara aflata intr-o parcare de pe strada Depoului, din municipiul Bacau, a luat foc. Cei care au observat incendiul au pus mâna imediat pe telefon si au sunat la 112 ca sa intervina pompierii. Când au ajuns la fata locului, militarii au gasit microbuzul cuprins de flacari mari si au reusit sa stinga vâlvataia inainte sa se extinda si la blocul din apropiere, insa din masina nu a mai ramas mare lucru. „În urma incendiului, ce a avut drept cauza probabila un scurtcircuit electric produs la un conductor sau cablu electric defect sau neizolat corespunzator, a ars microbuzul în proportie de 85 la suta", a declarat cpt. Andrei Grecu, ofiter de relatii publice la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bacau.