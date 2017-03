Actualitate Bacău: Un bărbat a fost înjunghiat pe stradă de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – acesta a ajuns la spital cu răni la nivelul abdomenului şi a fost operat de urgenţă – suspectul fost reţinut pentru tentativă la omor calificat Incidentul s-a petrecut vineri seară, pe strada Milcov, din municipiul Bacău. Iniţial, cei doi s-au luat la ceartă în faţa unui magazin non-stop. Victima, în vârstă de 31 de ani, era împreună cu doi amici din cartier şi a avut un schimb de replici cu suspectul de 37 de ani, care s-a dus apoi acasă, undeva în zona Bazarului Milcov, a luat un cuţit şi s-a întors în stradă unde l-a atacat pe tânăr. Evenimentul a fost sesizat la 112, iar zona a fost împânzită de poliţişti, care au făcut cercetări la faţa locului şi l-au reţinut pe atacator, fiind acuzat de infracţiunea de tentativă la omor calificat. Victima a ajuns la spital cu plăgi înjunghiate la nivelul abdomenului şi a fost supusă unei intervenţii chirurgicale. 1 SHARES Share Tweet

