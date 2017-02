Compania de Apă Bacău sistează, luni, apa potabilă în trei asociații de proprietari, din cauza facturilor neachitate cu o vechime de mai mare de o lună de la data scadenței, precum și a penalităților sau altor datorii mai vechi. Este vorba despre Asociația 24, cu sediul în Calea Mărășești 116, Asociația 35, cu sediul la aceeași adresă, și de Asociația Vadu Bistriței 29 Sc.B AJF, cu sediul în strada Vadu Bistriței 29/A. Măsura a fost impusă pentru că respectivele asociații nu au reacționat la somația trimisă de CRAB, care spune că datoria cu o scadență de la care au trecut 30 de zile trebuie achitată într-un termen de maxim cinci zile. 79 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.