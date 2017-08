– decizia a fost luată după ce, în ultimele două zile, activitatea acestui serviciu aproape că s-a dublat Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău a decis ca şi vineri, 18 august, Serviciul de Cazier Judiciar, din municipiul Bacău, să aibă program cu publicul, având în vedere numărul mare de persoane care solicită în aceste zile acest document. „Deşi programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 8.00-15.00, în vederea soluţionării cererilor cetăţenilor, punctul de lucru de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, strada Alexei Tolstoi, nr. 2, va fi deschis publicului şi vineri, 18 august a.c., până la soluţionarea ultimei cereri”, a declarat insp. pr. Gabriela Ciobanu, purtător de cuvânt la IPJ Bacău. Prima zi de foc pentru poliţiştii de la Caziere a fost miercuri, când activitatea aproape că s-a dublat, însă poliţiştii au rămas la ghişeu până ce şi ultima persoană a ajuns să depună cererea. În perioada 7 – 11 august, media zilnică a fost de 200 de cereri, iar miercuri s-a ajuns la aproape 380 de solicitări, dar la fel de aglomerat a fost şi joi. Cei mai mulţi spun că au nevoie de cazier pentru a se înscrie la şcoala de şoferi, urmaţi de cei care vor să obţină cetăţenie sau să se angajeze. 7 SHARES Share Tweet

