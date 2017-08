Şedinţa ordinară a Consiliului local Bacău programată pentru joi, 31 august, nu a mai avut loc după ce consilierii liberali s-au retras de la lucrări. În aceste condiţii, nemaifiind îndeplinit cvorumul, şedinţa a fost suspendată. Motivaţia deciziei pentru părăsirea şedinţei a venit de consilierul PNL, Mircea Fechet care a spus că liberalii părăsesc şedinţa în semn de protest faţă de faptul că un proiect de hotărâre depus de ei nu a ajuns încă pe ordinea de zi, deşi au trecut mai mult de 30 de zile de la dată depunerii. În şedinţa de joi era programată votarea desemnării reprezentanţilor în comisiile de administraţie, cât şi a celor din comisiiile de evaluare şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de stat din Municipiul Bacău, deplasarea reprezentanţilor din consiliul local la Poliţia Municipală din Torino, dar şi situaţia „Streed Food Festival” programat în perioada 7-10 septembrie şi care se va realiza în parteneriat cu Municipiul Bacău. Pe ordinea de zi era şi aprobarea Regulamentului de utilizare a cardurilor de călătorie pentru transportul public local. „Partidul Naţional Liberal, consilieri liberali mai exact, au dorit să blocheze inclusiv proiectul de hotărâre prin care comunitatea băcăuană să beneficieze de transport public într-un mod foarte corect şi foarte civilizat”- a declarat Cosmin Necula, primarul municipiul Bacău 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.