Actualitate Bacău: Se suplimentează numărul polițiștilor pe perioada Hramului de Comunicat de presa - În contextul Hramului Bacăului "Sf. Petru şi Pavel" și a manifestărilor cultural-artistice și religioase organizate în acest week-end, la nivelul Poliției Municipiului Bacău a fost suplimentat dispozitivul de ordine și liniște publică, pentru descurajarea oricăror incidente care ar putea afecta liniştea cetăţenilor. Astfel, în perioada 29 iunie – 02 iulie a.c., pentru menținerea ordinii și siguranței publice, sunt organizate patrule de siguranţă publică și echipe de intervenție, fiind angrenați peste 150 de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Bacău. Măsurile de suplimentare a efectivelor, dispuse de conducerea Poliției Municipiului Bacău au ca scop și asigurarea intervenției rapide atunci când suntem sesizaţi cu privire la comiterea unor fapte antisociale, în dispozitivele de siguranță publică fiind incluși jandarmi și luptători din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale-Bacău. În această perioadă, în stradă se vor afla aproximativ 100 de polițiști din cadrul structurii de ordine publică, 50 de poliție rutieră și 6 de investigații criminale. Polițiștii băcăuani vor acţiona pentru menţinerea climatului de ordine şi siguranţă şi în zona barurilor, discotecilor, piscinelor, teraselor, locurilor de agreement şi recreere şi vor fi prezenți pe arterele aglomerate pentru fluidizarea traficului rutier în cadrul evenimentelor stradale. Informăm cetățenii despre faptul că în cazul evenimentului "Hramului Bacăului", începând cu data de 28 iunie a.c., ora 09.00, circulația pe segmentul de drum cuprins între intersecţia străzilor Pictor Aman cu strada Erou Ciprian Pintea şi zona de acces poarta B a Stadionlui Municipal Bacău va fi închisă până la data de 02 iulie a.c., ora 23.00. De asemenea, în cazul evenimentului "Street Delivery", care se va desfăşura în apropierea Teatrului de Vară "Radu Beligan" din Bacău, segmentul de drum de pe strada Aleea Parcului, în dreptul Teatrului de Vară, este închis din data de 29 iunie a.c., ora 18.00 până în ziua de 03 iulie a.c., ora 05.00, circulaţia efectuându-se prin ocolirea zonei de desfăşurare. În scopul fluidizării circulaţiei Comisia de Avizare a Manifestaţiilor Publice a aprobat ridicarea temporară a restricţionării de "SENS UNIC" pe strada Aleea Parcului, respectiv prima alee paralelă cu strada Măgura Caşin. Tot în acest week-end, se va desfăşura Marşul Biciliştilor, ocazie cu care participanţii se vor deplasa normal, cu respectarea regulilor de circulaţie.

