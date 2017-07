În perioada 11.07.2017- 31.07.2017, urmare a deficienţelor identificate la nivelul covorului asfaltic în perioada de garanţie a contractului „Reabilitare infrastructură urbană zona Mioriţei – 9 Mai – Vântului – Vadu Bistriţei”, vor fi executate lucrări de remediere a acestora de către constructor: Asociaţia S.C. Roman Impex Prest S.R.L. şi S.C. SYMMETRICA S.R.L. Vor fi executate lucrări de decapare a stratului de asfalt degradat (în special în zona rosturilor) şi de aşternere asfalt nou, dar şi de refacere a marcajelor rutiere. Conducătorii auto sunt rugaţi să evite artera rutieră Mioriţei – 9 Mai – Vântului – Vadu Bistriţei, circulaţia rutieră urmând a fi întreruptă pe fiecare tronson pe care se vor executa lucrări de remediere a deficienţelor înregistrate la nivelul covorului asfaltic şi a fi reluată pe fiecare tronson în parte, după finalizarea execuţiei. 17 SHARES Share Tweet

