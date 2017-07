Bacău: Scandal pe strada Nicu Enea

Ieri, in jurul orelor 16.50, Politia Locala a fost sesizata telefonic de catre o persona, cu privire la faptul ca, in zona blocului 42 de pe strada Nicu Enea, pe unul dintre paliere are loc un conflict intre mai multe persoane.

La sosirea politistilor s-a constatat faptul ca numitul, S. Vicentiu, de 35 ani a incercat sa o agreseze fizic pe numita, R.Gabriela, pe fondul unor conflicte mai vechi si, pentru a o intimida pe aceasta, a lovit cu pumnul un geam de la o usa, ranindu-se la mana.

A fost dispusa masura de sanctionare a susnumitului si a numitei, R Gabriela, conform Legii 61/1991 republicata, cu cate 200 lei fiecare, pentru tulburarea ordinii si linistii publice si proferare de injurii si expresii jignitoare.

Intrucat, S. Vicentiu prezenta sangerari la mana, cu care lovise geamul si mai erau si alte persoane, care necesitau ingrijiri medicale, la fata locului au fost chemate si doua ambulante, care sa asigure asistenta medicala de specialitate pentru persoanele implicate.