Bacau: Sase TIR-uri au luat foc intr-o parcare de pe strada Izvoare

– patru dintre autocamioane erau incarcate cu materiale de constructii – pompierii bacauani au reusit sa stinga incendiul in aproximativ o ora

La Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau s-a primit in aceasta dimineata, in jurul orei 4.00, un apel care anunta ca in parcarea unei societati comerciale de pe strada Izvoare, din municipiul Bacau, au luat foc mai multe TIR-uri.

La fata locului au plecat imediat patru autospeciale de interventie cu apa spuma de la Detasamentul de Pompieri Bacau, o ambulanta Smurd si grupa operativa, iar in sprijin a sosit si o autospeciala de la Thermoenergy.

Când au ajuns pompierii au gasit sase autocamioane cuprinse de flacari, parcate in rând, foarte aproape unul de celalalt.

Patru dintre ele erau incarcate cu materiale de constructii, respectiv placi de pal, parchet si polistiren, unul avea navete de bere, iar ultimul era gol.

Autovehiculele au ars aproape in totalitate, dar militarii au reusit sa impiedice extinderea incendiului, in parcare fiind peste 40 de camioane.

Se pare ca focul a pornit de la un scurtcircuit si s-a extins rapid, pentru ca masinile de transport erau parcate la circa un metru una de cealalta.

„In urma cercetarilor efectuate de comisia mixta, formata din pompieri si politisti, s-a stabilit ca si cauza probabila a incendiului un scurtcircuit electric produs la unul din TIR-uri”, a declarat capitan Andrei Grecu, ofiter de relatii publice la ISU Bacau.

Ofiterii au analizat si imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate in parcarea firmei de transport.