Bacau: Cinci masini avariate de un sofer de 21 de ani

Nu mai putin de cinci masini au fost serios avariate de un tânar de 20 de ani care abia isi cumparase o masina. Evenimentul care a reusit sa adune lumea ca la circ s-a petrecut luni, dupa amiaza, pe la ora 15.00, pe strada Toamnei, undeva in spatele fostului cinematograf „Orizont”.

Desi era posesor de permis de doi ani, tânarul a „reusit” sa tamponeze „dintr-un foc” alte patru masini, parcate regulamentar, una dintre ele facuta zob in partea din fata.

„Am vrut sa ies din parcare si am agatat o masina, m-am speriat, iar dupa aia n-am mai putut sa controlez volanul si am mai intrat in alte masini. Abia imi luasem masina, ieri”, a relatat soferul vinovat de micul dezastru.

De altfel, un echipaj al politiei municipale a si sosit la fata locului unde a facut masuratorile, a luat declaratii de la vinovat, de la proprietarii masinilor avariate si de la martori, consemnând si primele constatari in procesul verbal.

Cert este ca cel putin o masina avariata de soferul neatent va fi considerata dauna totala, iar pentru restul autoturismelor avariate (trei aflate una lânga alta) polita RCA a masinii conduse de tânarul sofer va acoperi stricaciunile.

„La urma urmei, sunt table si sticla. Bine ca n-a fost ranit cineva sau altceva mai grav, Doamne fereste!”, exclamau oamenii curiosi aflati la locul accidentului.

FOTO: Alin Odobisteanu‎ / Facebook