Actualitate Bacău: S-a reluat ridicarea maşinilor abandonate de Geta Panaite - De la începutul acestei luni, a fost reluată activitatea de ridicare a maşinilor fără stăpân şi abandonate în parcări sau pe spaţiul verde din municipiul Bacău. „În baza dispoziţiei emisă de către primarul municipiului Bacău, agenţii locali din cadrul Biroului de Siguranţă Rutieră împreună cu reprezentanţi ai Secţiei Utilaje şi Servicii Tehnice din Primăria Bacău au ridicat un număr de 7 autovehicule abandonate în zonele: Letea, Narciselor, Orizontului, Gării, Energiei şi 8 Martie", spune Florin Podoleanu, purtător de cuvânt la Poliţia Locală Bacău. În perioada următoare vor fi ridicate şi celelalte maşini abandonate în alte zone ale oraşului. Numai în luna ianaurie a acestui an, agenţii locali din teren au identificat 38 de rable, unele dintre acestea fiind deja ridicate de proprietari, în urma somaţiilor trimise de poliţişti. Cele care nu au stăpân vor fi ridicate de autorităţi.

