Bacau: Prezenta slaba la vot la Scoala “Ion Creanga”

– tusierele nu au suficienta cerneala, iar urmele stampilei “VOTAT” abia se vad

Unitatea de invatamânt gazduieste Sectiile de votare nr.34, 35 si 36, insa, contrar asteptarilor, bacauanii cu drept de vot s-au prezentat in numar mic sa-si exercite optiunea.

In fiecare sala de clasa, fie ca era destinata celor care locuiesc pe strada Bradului, strada Nordului sau strada Depoului, erau 2 – 3 votanti. Nu au fost reclamate nereguli, insa, ca o observatie, tusierele nu au cerneala.

Atunci când aplici stampila “VOTAT” pe buletinele destinate Camerei Deputatilor si Senat, urmele stampilei abia se vad. Exista astfel riscul ca persoanele care aplica o noua stampila, pe acelasi buletin de vot, sa aiba surpriza ca votul sau sa fie anulat.

“Prima data când am aplicat stampila pe unul din buletinele de vot am zis ca e o greseala si ca s-a uscat cerneala cât m-am uitat pe liste. Pentru al doilea buletin de vot am suflat in stampila sa o aburesc, ca sa devina mai vizibila, insa, fara success. Abia se vedea un V si foarte putin AT. I-am atras atentia presedintelui sectiei de votare, insa, mi-a spus ca asa au primit tusierele”, spune Ion Albu

Membrii sectiilor de votare mizeaza pe faptul ca numarul alegatorilor va creste spre dupa amiaza.