Social Bacău: Pompierii şi scafandrii caută o femeie care s-ar fi înecat în canalul de fugă de Geta Panaite - Misiune dificilă pentru pompierii de la Detaşamentul Bacău care, de trei zile, caută în canalul de fugă al râului Bistriţa trupul unei femei de 65 de ani, din Bacău, care se presupune că s-ar fi înecat acolo. Ea a fost dată dispărută în urmă cu circa trei săptămâni, dar zilele trecute pe malul apei s-au găsit haina şi buletinul ei. 1 of 3 Imediat s-au început căutările pe luciul apei, iar vineri, în sprijinul pompierilor băcăuani, au venit şi scafandrii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Neamţ, care au intrat în apa rece ca gheaţa şi au făcut căutări în zona hidrocentralei de la Letea Veche, dar fără succes.

