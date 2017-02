Cronica rutiera Bacău: Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Evenimentul rutier s-a produs astăzi pe strada General Ștefan Gușe, în apropierea Penitenciarului Bacău, după cum spuneau martorii. Un șofer de 42 de ani, din Bacău, care circula pe sensul de mers către Onești, la un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism care era staționat pe partea dreaptă a străzii, pe prima bandă de circulație, și în care se aflau patru persoane. În urma impactului, aceste patru persoane au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Polițiștii de la Rutieră i-au testat pe cei doi conducători auto cu etilotestul, rezultatele fiind negative. 15 SHARES Share Tweet

