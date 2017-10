– CRAB oprește din nou apa în noaptea de luni spre marți – de această dată vor fi afectați de sistarea apei consumatorii din zona de sud a orașului – aeroportul se racordează la rețeaua de apă Extinderea Aeroportului Internațional “George Enescu” implică totodată și racordarea spațiilor amenajate la rețeaua de distribuție a apei. În acest sens, reprezentanții aeroportului au făcut o adresă către conducerea Companiei Regionale de Apă Bacău în care solicită branșarea noilor instalații la rețeaua de alimentare cu apă a orașului. Cum lucrările nu pot fi executate decât cu golirea instalațiilor, Ioan Bejan, directorul CRAB a decis ca branșamentul să se facă pe timp de noapte, pentru a nu-i afecta pe restul consumatorilor. “Am regândit sistemul de lucru și am pus consumatorii pe primul loc. În cazul lucrărilor de mentenanță efectuate pe strada Abatorului, am întrerupt apa tot pe timp de noapte și s-a lucrat fără probleme. Acum, la aeroport, echipele de intervenție vor lucra lucra tot noaptea, pentru a nu crea disconfort consumatorilor”, declară Ioan Bejan, director general CRAB Cu toate acestea, este de preferat ca băcăuanii care locuiesc în zona de sud a orașului să-și facă o rezervă de apă pentru noapte sau pentru dimineață. Apa se oprește pe 9 octombrie la ora 23.00, iar programul de furnizare va fi reluat pe 10 octombrie, la ora 8.00. Branșarea Aeroportului Internațional “George Enescu” la sursa de apă îi va afecta cu precădere pe consumatorii la locuiesc pe străzile Republicii (pod Narcisa) – Narciselor – Victor Babeș – Condorilor – Republicii – Chimiei – Bicaz, precum și pe băcăuanii de pe Calea Republicii (inclusiv str. Agudului). Apa la robinet va curge cu presiune scăzută și în casele băcăuanilor care locuiesc pe străzile Garofiței – Tolstoi – Calea Mărășești (cartier Cornișa 1), Calea Mărășești – Erou Ciprian Pintea – Cornișa Bistriței – Milcov (cartier Cornișa 2), dar și la cei din cartierele Tache și Letea. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.