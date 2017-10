– principalul suspect este nepotul femeii, care o îngrijea de câteva luni – acesta a fost reţinut pentru omor Bătrâna, în vârstă de 76 de ani, din municipiul Bacău, a fost găsită moartă în casă, la sfârşitul săptămânii trecute. Era cunoscută cu afecţiuni medicale, iar de câteva luni era imobilizată la pat şi se afla în îngrijirea unui nepot. Dar pentru că la nivelul feţei poliţiştii au observat mai multe urme de violenţă au cerut ca trupul neînsufleţit al acesteia să fie transportat la morga pentru a se efectua necropsia. În urma autopsiei, duminică, medicii legişti au stabilit că moartea bătrânei a fost violentă şi imediat s-a început o anchetă pentru crimă. Principalul suspect a devenit încă de la început nepotul victimei, un tânăr de 35 de ani, care o îngrijea. Din investigaţii s-a stabilit că, pe fondul consumului de alcool şi nervos că bunica lui ar fi refuzat să mănânce, acesta ar fi lovit-o în zona capului şi ar fi strâns-o de gât. „Suspectul a fost reţinut şi urmează să fie prezentat Tribunalului Bacău cu propunere de arestare prevenitvă pentru 30 de zile”, a declarat Cristinel Ciocântă, procuror şef Secţie Urmărire Penală, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. Dacă va fi găsit vinovat, individul bănuit de omor riscă să petreacă mulţi ani în spatele gratiilor. 36 SHARES Share Tweet loading...

