Continuă ancheta în cazul femeii de 30 de ani, din localitatea Izvoare, judeţul Neamţ, care miercuri după-amiază a fost stropită cu benzină şi incendiată de soţul ei. Incidentul s-a petrecut într-un fast-food din centrul oraşului Buhuşi şi a fost surprins de camerele de supraveghere, imaginile fiind şocante. Cei doi copii care o însoţeau pe tânără, o fată de 8 ani şi un băiat de 2 ani, au asistat la scena de groază, iar copila chiar ar fi încercat să o ajute pe mamă să stingă flăcările care îi cuprinseseră părul şi haina. În imagini se vede şi cum înainte de atac agresorul discută cu soţia lui, iar la un moment dat începe să o lovească, scoate sticla cu benzină şi îi dă foc. Clienţii care erau în magazin s-au speriat şi au fugit afară. În ajutorul victimei sare mama ei, care aruncă o haină pe ea, dar fata iese afară şi fuge către spital. „S-a prezentat în ambulatoriu o femeie cu arsuri grave pe faţă, zona cervicală şi ambele mâini, provocate, am înţeles, prin agresiune. A fost dirijată la Unitatea de Primiri Urgenţe, echilibrată hemodinamic şi trimisă la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ pentru tratament de specialitate la Arşi”, a declarat dr. Mouhannad Toron, managerul Spitalului Orăşenesc Buhuşi. „Eu eram peste drum şi am văzut o femeie care era în flăcări şi a fugit aşa pe stradă spre spital. Bărbatul a ieşit din bar foarte nervos, avea un copil în braţe, a traversat strada şi s-a tot dus”, spunea Tudor Stoica, martor. Cei doi soţi erau despărţiţi de câteva luni, iar rudele povestesc că în tot acest timp el ar fi ameninţat-o de mai multe ori, supărat se pare că nu reuşea să o convingă să se împace. „Fata nu l-a mai vrut, chiar dacă aveau trei copii. El o bătea şi era agresiv. Am venit cu ea la Buhuşi la cumpărături şi ne-a găsit în patiserie. A servit o cafea, după care a luat o sticluţă mică din buzunar, în care avea benzină, i-a aruncat-o în ochi, pe cap şi i-a dat foc fetei. Atunci am luat geaca mea şi i-am aruncat-o pe cap, ca să sting flăcările, dar a fugit aşa cu tot cu flăcări la spital”, a povestit Lăcrămioara Haghea, mama victimei. „O bătea, a vrut să-i taie picioarele cu drujba, nu se mai putea sta cu el. Era terorizată”, spunea şi o verişoară a tinerei. După modul în care a acţionat, se pare că acesta şi-a premeditat fapta. Imediat după atac, el a luat copilul de 2 ani şi a fugit. Câteva ore mai târziu, micuţul a fost găsit de poliţişti la bunicul patern, unde agresorul l-ar fi lăsat, şi ar fi plecat, numeroase forţe fiind mobilizate pentru prinderea lui. „Bărbatul este dat în consemn la frontieră şi în urmărire, fiind cercetat pentru infracţiunea de tentativă de omor”, a declarat Cristinel Ciocântă, purtător de cuvânt la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. Acuzaţia este gravă şi dacă va fi găsit vinovat riscă mulţi ani de închisoare. 17 SHARES Share Tweet

