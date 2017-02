Social Bacău: Incendiu pe strada Ioan Boroș de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Miercuri, 22 februarie 2017, la ora 17:06, Garda de Intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină în municipiul Bacău, strada Căpitan Ioan Boroș, pentru lichidarea unui incendiu produs la o anexă din gospodăria unui bărbat, în vârstă de 65 de ani. Imediat, la fața locului s-au deplasat opt pompieri militari, cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă. La sosirea salvatorilor la locul intervenției aceștia au constatat că incendiul se manifesta la o magazie anexă, cu pereții din lemn și acoperișul cu astereală din lemn și învelitoare din plăci de azbociment. Construcția era compusă din două containere cu pereții de tip sandwich, cu o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați fiecare. Incendiul a fost lichidat la ora 18:00. Prin intervenția promptă, rapidă și eficientă a pompierilor salvatori băcăuani s-a reușit limitarea propagării incendiului către vecinătăți și implicit a pagubelor materiale. De menționat este faptul că nu s-au înregistrat victime. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă un utilizarea focului deschis în spații deschise, au ars aproximativ 40 metri pătrați de magazie și bunuri din interior. 15 SHARES Share Tweet

