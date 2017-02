Vineri dimineaţă, pompierii de la Detaşamentul Bacău au fost solicitaţi să intervină pe strada Violetelor pentru a stinge un incendiu izbucnit în subsolul unui bloc. Locatarii s-au speriat după ce fumul a ajuns şi pe casa scării şi au sunat la 112. Focul, provocat se pare de oamenii străzii, care au găsit o cale de acces din exterior şi obişnuiesc să intre acolo pe timpul nopţii, după cum spuneau oamenii din bloc, a fost stins repede de militari. Pentru a-i linişti pe cei care locuiau în imobil, pompierii au mers din uşă în uşă şi i-au anunţat că nu este nimic grav. În urma incendiului au ars mai multe deşeuri şi nu s-au înregistrat alte pagube. 23 SHARES Share Tweet

