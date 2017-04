Top Story Bacău Fest Monodrame, ziua a doua: strigăte în gol de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Fără recitaluri în concurs, cea de-a doua zi de Bacău Fest Monodrame, respectiv sâmbătă, 22 aprilie, a fost animată, în prima parte, de reprezentațiile unor liceeni sau studenți la teatru, aspiranți la o carieră în actorie, în a doua parte, de recitalul unui nume conscarat în domeniu, invitat la festival, respectiv Emil Boroghină, iar la căderea serii, marcând astfel și finalul zilei, de actorii Teatrului Municipal Bacovia, prin spectacolul ”Amphitrion 38”, producție a actualei stagiuni a instituției, în regia lui Horia Suru. Trecând prin mesajele pe care protagonișii scenei au încercat să le transmită, dincolo de joc, prin jocul însuși, neputând, în calitate de spectatori să nu ne raportăm însă, și la trăirile acestora, caracterizarea zilei a doua de Bacău Fest Monodrame, în trei cuvinte, ar fi: strigăte în gol. Primele strigăte au fost date, de la orele 11, respectiv 12, în pub-ul Valhalla – partener în acest an al Teatrului Municipal Bacovia în cadrul festivalului -, printr-un spectacol lectură din creația proprie, de către băcăuancele Anca Szilagy (”Te interpretez”) și Ștefania Micu (”Trezește-mă!”), ambele eleve de liceu îndrăgostite de teatru, urmate de două scurte recitaluri oferite de Cristine Hămbășeanu (”Rușinea” de Claire Castillon) și Șerban Melnic (”București – Constanța”, creație proprie) laureați ID FEST 2016. Dincolo de aprecierile pe care cu adevărat le merită pentru pasiunile și devotamentul prin care au început de la vârsta asdolescenței să investească în ele, cele două eleve băcăuance, Anca și Ștefania, trebuie, onest, încurajate să continue și pe parte literară, cele două texte pe care fetele le-au adus (cu emoție mare) în fața publicului dezvăluindu-le înclinațiile în acest sens. Fetele au reușit să-i emoționeze pe cei prezenți, prin mesajele textelor lor, Anca, în ceea ce ne privește, în mod special. Interpretarea Ancăi (elevă la Colegiul Național ”Gheorghe Vrănceanu”, Bacău) a adus a spovedanie, povestea spusă de ea fiind un strigăt (din câte altele la fel!) al copilului părăsit, prin divorț, de un părinte, un strigăt care pentru omul mare de apoi, deși va căpăta alte semnificații, nu se va stinge, practic niciodată. Copilul din omul ajuns mare nu va uita niciodată îndemnul primit, înainte de a fi părăsit de tată, de la acesta, ”Zâmbește, iar curcubeul din spatele tău te va face să te simți mai colorată!”, ci-i va da doar, în permanență, noi valențe, în funcție de etapele vieții prin care va trece. Un text sincer, frumos, dureros, o interpetare la fel. Un strigăt au fost și textul și interpretarea Ștefaniei Micu (clasa a XII-a, Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, Bacău), deși, din punctul nostru de vedere, ușor forțate, ambele, pentru vârsta ei. Ștefania a spus povestea imaginată a unei angajate la morgă care într-o zi se trezește, dând la o parte cearșaful de pe un cadavru, în fața marii ei iubiri alături de care, după treceri prin amintiri și regrete de a nu fi împărtășit la timp iubirea, alege să ”plece”. Un recital convingător (având în vedere faptul că este abia la început de drum) l-a avut Cristine Hămbășeanu, studentă la actorie, prin strigătul ”Rușinea”, de Claire Castillon, o poveste (din nou ca atâtea altele!) despre ”conflictul” dintre generații: răzvrătirea adolescentină împotriva părintelui, înțelegerea și revenirea la profundă admirație uneori, prea târziu ( în cazul de față după moartea mamei) față de acesta. Un tex bun, o interpretare bună, sensibilă, curată. Talentul nu-i lipsește nici lui Șerban Melnic, aspirant la cariera de actor. Interpretarea lui a fost explozivă, provocând de la bun început hohote de râs, pentru a se termina în tăcere, îndemn la autoreflecție. Șerban a spus povestea –strigăt a unui șofer de autobuz al cărui vis, acela de a ajunge actor, nu s-a împlinit. Un recital tip stand-up comedy, din punctul nostru de vedere, nu foarte convingător, tânărul având de lucru – suntem siguri că știe asta – la capitolul ”arta interpretării” (nu sunt suficiente doar talentul, simțul umorului, spontaneitatea) și la dicție. Din păcate, spre deosebire de celelalte ediții ale festivalului (cu diferitele lui denumiri pe parcurs), când sălile de spectacol (în spații dedicate ori neconvenționale) forfoteau efectiv, publicul larg în general și cel tânăr în special, în primele două zile de festival, din păcate, au lipsit. Golul celei de-a doua zile de Bacău Fest Monodrame a sunat, însă, cel mai puternic, neașteptat și profund dezamăgitor în ceea ce ne privește, prin recitalul susținut de un nume consacrat al scenei românești, Emil Boroghină. Un recital desfășurat, urmare a parteneriatului încheiat, la Hotel Decebal – Clubul Cultural, în prezența, a circa 80 de oameni și aceștia, în proporție de 90%, invitați ai Festivalului – actori, critici, presă etc. doar, pe degete, câțiva elevi și tineri studenți. Un recital marcat de eșec – repetăm, din punctul nostru de vedere, dar și al ecourilor de după! -, încă de la început atât din cauza defecțiunilor tehnice, dar și din cauza unei interpretări total irelevante (poate cei din primul rând au reușit să se conecteze mai mult). Când spui (după) Eugene Ionesco – ”Berenger, Ucigaș fără simbrie”, Emil Boroghină și Teatrul Național Craiova spui și așteptări. Or, recitalul susținut în cadrul Bacău Fest Monodrame, de o personalitate ca Boroghină a fost, cu tot respectul pentru actor, un eșec din perspectiva spectatorului -cele mai multe ecouri de după, inclusiv căscatul intens din sală în timpul reprezentației ne-au confirmat asta-, o tânguire din care nu știm cine, îmbrăcat în haina onestității, a înțeles ceva. Poate că așteptările noastre – mari! – au fost de vină, totuși… Oricum, ceva s-a întâmplat. O prezență ceva mai mare a publicului, sala fiind aproape în întregime ocupată, s-a remarcat la ultima reprezentație a celei de-a doua zile Bacău Fest Monodrame, desfășurată pe scena instituției organizatoare , Teatrul Municipal Bacovia, respectiv spectacolul ”Amphitrion 38”, după Jean Giraudoux, în regia lui Horia Suru și interpretarea (bună) a actorilor din teatrul băcăuan. Sperăm într-o revigorare a manifestării din acest an, în zilele următoare. Duminică, de la orele 11.00, la Pub Valhalla este spectacol lectură al unui nominalizat la Concursul de Dramaturgie, iar de la orele 17, tot aici, recital în concurs Andreea Darie (Teatrul 7, Iași), "Două piese cu o femeie" după Franz Xaver Kroetz, regia Ion Mircioagă. La Teatrul Bacovia, de la orele 18.30 este recital De vorbă cu Ștefan Hagimă și tot la Teatru, de la orele 20.30, este programat spectacolul "Ursul", după Cehov, cu Dana Dumitrescu și Marius Bodochi (Teatrul de Stat Constanța).

