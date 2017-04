Cultura Bacău Fest Monodrame, un festival care îmbrăţişează oraşul de Gheorghe Baltatescu -

Vineri, la ora 16.30, în Sala Mare a Teatrului Municipal “Bacovia” a bătut primul gong la o nouă ediţie a Festivalului Recitalurilor Dramatice “Bacău Fest Monodrame”. Cu o istorie de peste 45 de ani, festivalul a fost înfiinţat în 1972, timpul şi valoarea au demonstrat că Bacăul merită şi poate organiza în continuare un asemenea festival. Deschiderea oficială a aparţinut, ca şi în anii trecuţi, actorului Matei Bogdan, care a intrat în sală cu un afiş mobilizator: “Bacău Manifest”, astfel că întregul program a fost pus de la început sub semnul “monofestaţiilor”. Prima monofestaţie a aparţinut managerului Teatrului “Bacovia” Noemi Eliza Judeu, care a cuprins, pe lângă mulţumirile “manifeste” pentru toţi cei prezenţi, “fără de care festivalul nu ar fi străbătut anii”, pentru Consiliul Local şi Primăria Bacău, pentru sprijinul moral şi financiar, actorilor, juriului, echipei tehnice, fără de care nu mişcă nimic în teatru. “Bacău Fest Monodrame nu este o toană managerială. Este, a spus Eliza Noemi Judeu, despre a oferi o identitate clară. Este despre a duce mai departe ceea ce, de-a lungul vremurilor, a pus Bacăul pe harta teatrală: un festival al Artei Actorului. Din când în când trebuie să ne remintim că Arta Actorului se poate fără teatru, dar Teatru fără Arta Actorului niciodată, iar acest festival este o ocazie perfectă. Festivalul din Bacău propune Spectatorului (Actorul din sala de teatru) Arta de a deveni Om, Arta de a-ţi recăpăta divinul, Arta de a te îndoi, iubi, gândi, vieţui, Arta de a fi. Rămân statornică gândurilor ce m-au îndemnat să-mi doresc reconstrucţia unui teatru, iar astăzi, a unui festival”, a fost mesajul de suflet al actriţei şi managerului teatrului. La festivitate a fost invitat şi “părintele” Galei Star”, actorul Adrian Găzdaru, în prezent, manager al Teatrului “Excelsior” din Bucureşti, care a rememorat cu emoţie anii de pe scena băcăuană, anii în care a manageriat nouă ediţii ale acestui festival. 1 of 21 “Mă bucur că sunt aici, împreună cu foştii mei colegi şi prieteni, mă bucur să văd că munca mea este continuată de noua conducere. Mă plec în faţa spectatorilor, în faţa cărora am crescut ca actor şi m-au răsplătit cu aplauze sau m-au dojenit când am greşit. Vă doresc success la această ediţie şi la ediţiile care vor urma”, şi-a încheiat monofestaţia Adrian Găzdaru, dăruind festivalului, actorilor şi spectatorilor un coş cu flori. Lăudabilă iniţiativa actualei conduceri de a-l invita pe fostul director al teatrului la actuala ediţie, fiind un semn al continuităţii, însă, în sală era prezent, fiind un spectator fidel, şi un alt fost director al Teatrului de Stat din Bacău, este vorba de profesorul Traian Valeriu, director între anii 1976-1983, pe care l-am întâlnit în foaier, cu o lacrimă nevăzută pe obraz. “Trece vremea, domnule…, cine să-şi mai amintească de noi. Mă bucur că festivalul n-a murit”, mi-a spus fostul director, la plecare. Actul trei al monofestului a aparţinut primarului municipiului Bacău, Cosmin Necula, invitat de onoare la deschiderea oficială a “Bacău Fest Monodrame”: “Acest festival face parte din identitatea teatrului băcăuan. Ţine de fiecare dintre noi, spectatori sau ordonatori de credit, ca acest festival să continue şi să se dezvolte frumos în fiecare an. Sfatul meu, ca băcăuan, este să nu pierdeţi niciun spectacol. Prezenţa dumneavoastră în sălile de joc propuse de Bacău Fest-Monodrame poate însufleţi oraşul”, a spus celor prezenţi edilul oraşului. Fără a face parte din regie, pe scenă a urcat un alt admirator al teatrului nostru, pe care l-am întâlnit şi la alte ediţii ale festivalului, nimeni altul decât fostul cronicar sportiv, Mircea M. Ionescu, acum dramaturg, director de teatru la Giurgiu, câştigător, de altfel, al primei ediţii a Concursului de Dramaturgie, care, în semn de prietenie, a adus o orhidee, pe care a oferit-o Elizei Judeu. Înainte de prima reprezentaţie din concurs, a fost anunţat juriul festivalului, anul acesta fiind format din Mentor Zymberaj – director MonoAct, Priştina – Kosovo, Miclos Bacs – actor, profesor la Cluj şi Carmen Mihalache, critic de teatru, director al Revistei Ateneu – Bacău. După cum se ştie, concomitent se desfăşoară şi Concursul de Dramaturgie, în festival au fost înscrise 22 de piese, din care juriul a nominalizat 10 şi a stabilit trei finaliste, câştigătorul va fi anunţat la festivitatea de premiere, de pe 26 aprilie. Să mai spunem că, spre deosebire de ediţiile precedente, în 2017 se va acorda un singur premiu, în valoare de 2000 de euro, la care se adaugă Trofeul Fest Monodrame. Tinerii spectatori vor acorda Premiul “Ştefan Iordache”, iar actorii teatrului băcăuan Premiul “Actori pentru Actor”. Cu aceste fiind zise, cortina s-a ridicat pentru primul concurrent, Ali Deac, de la Teatrul “Radu Stanca” din Sibiu, cu monodrama “20 septembrie”, după Lars Noren, în regia lui Eugen Jebeleanu, o poveste adevărată, o poveste despre tineri, despre constrângerile societăţii de consum. Piesa este o dramă a unui elev din ultima clasă de liceu, care nu reuşeşete să ţină pasul, să se adapteze normelor rigide din şcoală, din societate, tânjind după libertate, o libertate aproape absolută, piesa fiind şi un manifest strigat, uneori cu accente dincolo de limitele normalului, pe alocuri cu expresii scatologice, împotriva barierelor şi nedreptăţilor pe care eroul le identifică peste tot. Finalul este de un dramatism extrem, personajul apelează la gestul limită, îşi trage un glonte în cap. De la ora 18.30 a urmat, la Clubul Cultural “Decebal”, recitalul Luminiţei Bortă, de la Teatrul “Al. Davila”, Piteşti, cu “Medeea”, după Nina Mazur, regia Luminiţa Bortă. Chiar dacă Teatrul din Bacău nu are un actor înscris în concurs, la secţiunea “recitaluri”, de la ora 20.30, în Sala mare a Teatrului a evoluat Denise Ababei, cu monodrama “Ştiu că nu asta vrei să auzi”, după Carmen Dominte, în regia altei băcăuance, Irina Crăiţă-Mândră. A fost prima zi de festival, vor mai fi încă cinci, care se vor derula după programul afişat la teatru, publicat şi în ziarul Deşteptarea, care este partener media şi la această ediţie.