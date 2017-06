În perioada 30.06.2017, ora 18,00 – 03.07.2017, ora 05,00, zilnic, pe tronson str. Aleea Parcului se va circula pe dublu sens. Măsura ridicării temporare a restricționării „SENS UNIC” a fost luată în scopul fluidizării circulației, în zona de desfășurare a evenimentului „Street Delivery”, respectiv pentru tronsonul str. Aleea Parcului: zona din fața Teatrului de Vară „Radu Beligan” și prima alee de la intrarea dinspre teatru în Parcul Cancicov, paralelă cu str. Măgura Cașin. Partea din Aleea parcului curpinsa intre Teatrul de Vară și strada Războieni rămâne cu sens unic. 32 SHARES Share Tweet

