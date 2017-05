Cronica rutiera Bacău: Două femei au fost accidentate pe trecerea de pietoni de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În această dimineaţă, pe Bulevardul Unirii, din municipiul Bacău, un bărbat de 70 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, când a ajuns la trecerea pentru pietoni semaforizată, de la Colegiul Economic, nu ar fi respectat culoarea roşie a semaforului şi nu a acordat prioritate pietonilor care traversau strada regulamentar. A acroşat două femei, una de 42 şi alta de 44 de ani, ambele din Bacău, care în urma impactului au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital, însă nu s-a impus internarea lor. Conducătorul auto a fost testat de poliţiştii veniţi la faţa locului, rezultatul fiind negativ, şi în continuare se fac cercetări pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.