Cronica rutiera Bacau: Doi tineri accidentati pe trecerea de pietoni de Comunicat de presa - La data de 17 august a.c., în jurul orei 23.00, polițiștii au desfășurat activități de cercetare, pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Bacău, cu privire la împrejurările producerii unui accident rutier cu victime. Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 35 de ani, din județul Bihor, care conducea un autoturism pe strada Nicolae Bălcescu, a surprins și accidentat o tânără de 19 ani și un tânăr de 20 de ani, care se aflau în traversarea regulamentară a străzii. Conducătorul auto a transportat cele două persoane la Spitalul Județean de Urgență Bacău, unde au primit îngrijiri medicale, fără a necesita internarea. Persoanele implicate în accident au fost testate cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

