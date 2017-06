Bacău: Conflict ciudat la Piața Centrală

Ieri, 26.06.2017, in jurul orelor 15.30, politistii locali cu atributiuni de serviciu in zona Pietei Centrale, au observat ca, in zona unui magazin de la subsolul pietei, este in desfasurare un conflict intre trei persoane, doi barbati si un copil.

Intrucat unul dintre dintre barbati l-a lovit cu pumnul pe celalat, agentii au intervenit si l-au imobilizat, reusind sa-l calmeze si pe celalalt barbat, care dorea sa riposteze.

In urma legitimarii, s-a constatat ca agresorul se numeste P. Neculai, de 61 ani, din cumuna Letea- Veche, care a motivat faptul ca l-a lovit pe numitul, C.Florinel, de 45 ani, din Bacau, deoarece a crezut ca fetita acestuia este una dintre nepoatele sale.

In cauza, fiind vorba despre un comportament deviant, a fost dispusa masura de conducere a numitului, P. Neculai la Sectia de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judetean Bacau.