Un bărbat de 54 de ani, din municipiul Bacău, a ajuns în atenţia poliţiştilor şi este cercetat penal după ce ar fi fost implicat într-un accident rutier şi ar fi plecat de la faţa locului. Evenimentul rutier s-ar fi petrecut pe Bulevardul Unirii, când acesta n-ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism, condus de o tânără de 25 de ani, din Podu Turcului. În urma impactului, maşina a fost avariată, dar şoferul ar fi plecat fără să-şi lase date de contact ori să încheie o constatare amiabilă. Ulterior, conducătoarea auto a mers la spital pentru că acuza dureri la umăr şi atunci au fost sesizaţi agenţii, care i-au dat de urmă şoferului şi l-au invitat la sediul instituţiei pentru audieri. El a refuzat să fie testat pentru a se stabili dacă consumase sau nu alcool.

