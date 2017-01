Din cauza avariei la reteaua de apa, 7 unități școlare din Municipiul Bacău nu vor primi căldură în intervalul de timp afectat lucrărilor de remediere a avariei, astfel încât în zilele de luni și marți, 16 ianuarie și 17 ianuarie, cursurile vor fi suspendate din cauza lipsei condițiilor optime de desfășurare a activității educaționale. Unitățile școlare în care cursurile vor fi suspendate sunt următoarele: – Colegiul Național „Vasile Alecsandri”

– Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” (doar corpul din str. Vasile Alecsandri nr. 18 – corpul din str. Vasile Pârvan nr. 22 funcționează în regim normal)

– Colegiul Național de Artă (doar corpul din str. Războieni nr. 24 – Grădinița nr. 12, str. 9 Mai si Grădinița ,,Spiru Haret”, str. Trotuș funcționează în regim normal)

– Liceul cu Program Sportiv

– Școala 18 „Spiru Haret” (inclusiv Grădinița Florița)

– Școala „Mihai Drăgan” (doar corpul din str. Logofăt Tăutu nr. 7 și Grădinița nr. 35 ,,Rază de Soare” – Școala ,,G.M. Cancicov”, str. Prieteniei și Școala 9, Calea Moldovei funcționează în regim normal)

– Creșa nr. 19 (Strada Costache Negri)

