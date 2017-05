Multimedia Bacău-Capitala Tineretului din România, primele activități de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Orașul a fost în mare sărbătoare, duminică, 7 mai, când au debutat activitățile prevăzute în proiectul „Bacău-Capitala Tineretului din România” 2017. Prima zi de evenimente a debutat cu un Târg de ONG-uri, în care mai multe Asociații au organizat „standuri” la care și-au prezentat ofertele și activitățile pe care le desfășoară. Începând cu ora 13.00, pentru mai bine de trei ore, o parte din asociațiile participante au oferit băcăuanilor prezenți în Piața Tricolorului diferite momente artistice, momente care s-au bucurat de aprecierile trecătorilor. Vremea frumoasă, muzica de calitate și voia bună au pus stăpânire pe piațetă, iar tinerii participanți s-au prins în diferite forme de dans, de la Menaito la hore populare, transmțând tuturor din energia lor. 1 of 49 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.