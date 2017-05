Actualitate Bacău-Capitala Tineretului din România, primele activități de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Orașul a fost în mare sărbătoare, duminică, 7 mai, când au debutat activitățile prevăzute în proiectul „Bacău-Capitala Tineretului din România” 2017. Prima zi de evenimente a debutat cu un Târg de ONG-uri, în care mai multe Asociații au organizat „standuri” la care și-au prezentat ofertele și activitățile pe care le desfășoară. Începând cu ora 13.00, pentru mai bine de trei ore, o parte din asociațiile participante au oferit băcăuanilor prezenți în Piața Tricolorului diferite momente artistice, momente care s-au bucurat de aprecierile trecătorilor. Vremea frumoasă, muzica de calitate și voia bună au pus stăpânire pe piațetă, iar tinerii participanți s-au prins în diferite forme de dans, de la Menaito la hore populare, transmțând tuturor din energia lor. Cel mai important moment a fost cel al dezvăluirii identității vizuale „Bacău-Capitala Tineretului din România”. Este vorba despre o statuie, confecționată din piese auto recondiționate, care îl reprezintă pe George Bacovia însoțit de doi copii. Titlul lucrării poartă numele „Întors Acasă” și se vrea o replică a statuii poetului băcăuan din parcul Bacovia, de lângă Prefectură, care este numită „Plecat de Acasă”. Momentul a fost primit cu încântare de majoritate celor prezenți, existând și voci care spuneau că nu înțeleg nimic din lucrarea respectivă. Dar deh’, nu toată lumea se pricepe la…artă și niciodată nu-i poți mulțumi pe toți. Prima zi de manifestări s-a încheiat cu concerte, pe o scenă amplasată între hotelul Bistrița și parcul de lângă Prefectură evoluând trupele Feelings, GOLAN și CTC. Stilurile celor trei trupe fiind total diferite, se poate spune că cei care se ocupă de bunul mers al acestui proiect, Federația Tinerilor din Bacău, cu sprijunul Municipiului Bacău, au făcut o alegere corectă, reușind să satisfacă mai multe gusturi. Marea deschidere face parte dintr-un amplu șir de evenimente din cadrul proiectului „Bacău-Capitala Tineretului din România”, acolo unde mai regăsim și alte repere, cum ar fi, Street Delivery, ID Fest, Bacău Streetball Challenge, Film Mai Aproape sau Street Food Festival. 0 SHARES Share Tweet

