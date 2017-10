– poliţiştii locali l-au amendat pe proprietarul celor două cabaline de zece ori până acum Cei doi cai, care toată vara au fost lăsaţi la păscut pe spaţiul verde dintre blocurile de pe străzile Letea, Bucegi sau Făgăraş, spun cei care locuiesc acolo, aparţin unui bărbat de 48 de ani, din cartierul Tache. Oamenii au făcut sesizări la Poliţia Locală Bacău, iar agenţii au luat măsuri împotriva proprietarului animalelor. „Numai anul acesta, persoanei respective i s-au aplicat 10 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 1.800 de lei, pentru nesupravegherea animalelor sau pentru că se deplasa cu căruţa prin oraş”, a declarat Florin Podoleanu, purtător de cuvânt la Poliţia Locală Bacău. Doar că acesta nu a dat doi bani pe amenzile încasate şi după fiecare sancţiune şi-a scos cabalinele la păscut tot printre blocuri. 0 SHARES Share Tweet loading...

