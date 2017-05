Top Story Bacău: Cadavru în descompunere găsit într-o clădire părăsită de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – descoperirea macabră a fost făcută de un băcăuan, care făcea măsurători pe un teren viran de pe Calea Moldovei, din municipiul Bacău La un moment dat, omul a simţit miros de cadavru şi într-o clădire părăsită de pe acel teren a descoperit trupul neînsufleţit al unei persoane, aflat în stare avansată de putrefacţie. La faţa locului au ajuns criminaliştii, care au ridicat probe şi încearcă să stabilească identitatea victimei. Cadavrul nu mai este întreg, cel mai probabil după ce a fost mâncat de câini, şi le va fi destul de greu anchetatorilor să afle cine este. Trupul neînsufleţit a fost ridicat şi transportat la morga Spitalului Judeţean Bacău pentru ca legiştii să efectueze necropsia şi să stabilească care a fost cauza morţii. 0 SHARES Share Tweet

