Actualitate Bacău: Bătaie în fața Colegiului Economic de Madalina Rotaru - Un bărbat în jur de 50 de ani a ajuns miercuri, la amiază, la spital cu traumatisme în zona capului, după ce, în timpul unei altercații în plină stradă, cu un alt cetățean, a fost lovit cu un obiect contondent. Incidentul s-a petrecut chiar în fața Colegiului Economic "Ion Ghica" din Bacău. Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău s-a deplasat la locul indicat, pentru acordarea îngrijirilor specifice. "A fost vorba despre o agresiune între două persoane, în urma căreia una dintre ele a fost lovită cu un obiect contondent. Cetățeanul a fost găsit în stare conștientă, i-a fost oprită hemoragia, a fost pansat și transportat la spital pentru investigații amănunțite", a spus dr. Adrian Colibaba, director medical Serviciul de Ambulanță Județean Bacău. Cetățeanul, se pare, consumase și ceva alcool, înainte de incident. 1 of 4 FOTO: Mihnea Duma

