Top Story Bacău: Bărbat acuzat că şi-ar fi violat băieţelul în vârstă de un an şi două luni N poliţiştii au început deja cercetările, iar minorul a fost dus la spital pentru investigaţii de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Fapta îngrozitoare s-ar fi petrecut marţi după-amiază, într-una din locuinţele sociale, din cartierul Izvoare, din municipiul Bacău. Individul de 26 de ani s-ar fi certat cu soţia lui care, în urma scandalului, ar fi plecat de acasă cu cele două fete, iar el ar fi rămas singur cu băieţelul, în vârstă de un an şi două luni. Ulterior, micuţul ar fi fost văzut de vecini că este plin de sânge şi au bănuit că ceva s-a întâmplat. Au întrebat mama, când a revenit acasă, ce are copilul, dar aceasta ar fi spus că s-a lovit într-o sârmă. Nu au crezut-o şi au determinat-o în cele din urmă să meargă cu el la spital, după care au fost anunţate autorităţile. „Poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat de 26 de ani, din municipiul Bacău, ar fi întreţinut relaţii sexuale cu fiul său minor, în vârstă de un an şi două luni. Poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol, urmând ca la finalizarea expertizei medico-legale să dispună măsurile legale în consecinţă”, a declarat agent şef adjunct Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. Sesizare au primit şi cei de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Bacău care au mers miercuri în cartierul Izvoare şi le-au luat şi pe surorile băiatului, pentru a fi suspuse şi ele unor examene medicale. „La sediul nostru, s-a primit o sesizare din partea Direcţiei de Asistenţă Socială, dar şi de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, prin care ni se spunea că există suspiciunea că un copil de un an şi două luni, un băieţel, ar fi fost abuzat sexual de propriul tată. Am fost la faţa locului, specialiştii noştri au preluat şi alţi doi copii, două fetiţe, de 2 ani şi de 4 ani, din familia respectivă, împreună cu bunica, şi sunt aduse şi ele la consultaţii medicale pentru a se stabili dacă şi asupra lor a fost săvârşit vreun abuz sexual”, a declarat Marian Vătămănescu, purtâtor de cuvânt la DGASPC Bacău. În urma examinărilor medicale, s-ar fi constatat că minorul prezenta leziuni în zona anală, însă se aşteaptă concluziile medicului legist pentru a se decide ce măsuri vor fi luate. Băiatul de un an şi două luni şi sora lui de 2 ani au rămas internaţi în spital, iar fata cea mare a fost dusă în Centrul de Preluare în Regim de Urgenţă al DGASPC Bacău. Cei doi soţi mai au un copil de trei luni, care era deja internat tot la Pediatrie, pentru că ar fi avut nevoie de tratament şi alimentaţie specială. 115 SHARES Share Tweet

