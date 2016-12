Actualitate Bacau: Adolescenta de 15 ani, violata de doi tineri de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

La data de 7 decembrie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Bacău și din cadrul Secțiilor de Poliție 1 și 2 Bacău au desfășurat o acțiune cu efective mărite pentru depistarea unor tineri bănuiți de săvârșirea infracțiunii de viol. Cei doi, de 18 și 34 de ani, au fost depistați și conduși la sediul Polițieii Municipiului Bacău pentru cercetări. Din investigații a rezultat că la data de 01 decembrie a.c., în jurul orei 06:00, pe raza municipiului Bacău, cei doi ar fi acostat o minoră de 15 ani, pe care prin amenințări și acte de violență ar fi condus-o pe un teren viran, unde împotriva voinței acesteia au întreținut cu ea raporturi sexuale. Față de cei doi bănuiți s-a luat măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria bacău cu propunere de arestare preventivă.