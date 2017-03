Cronica rutiera Bacău: accident pe trecerea de pietoni de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 13 martie a.c, în jurul orei 19.30, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier cu victimă, pe strada Aprodu Purice din Bacău. Din primele cercetări poliţiştii au stabilit că un bărbat de 37 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada 22 Decembrie, ajungând la intersecția cu strada Aprodu Purice, a efectuat viraj la stânga și nu a acordat prioritate de trecere unei tinere de 21 de ani, aflată în traversarea străzii pe marcajul pietonal. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a acesteia. Victima a fost transportată la Spitalul Judeţean Bacău unde a rămas internată. Conducătorul auto şi victima au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul de 37 de ani şi li-i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor acoolice sau a altor substanţe. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.