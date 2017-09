O tânăra de 19 ani a fost rănită într-un accident care a avut loc vineri dimineaţă, în jurul orei 1.00, la intersecţia străzilor Banca Naţională şi Mioriţei. Conform poliţiştilor, un şofer de 44 de ani care conducea o maşină pe Banca Naţională nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o tânăra de 19 ani. În urmă impactului dintre cele două autoturisme, şoferiţa a fost rănită şi a fost transportată la spital pentru investigaţii, însă nu a rămas internată. La testarea cu etilotestul s-a descoperit că şoferul de 44 de ani avea o concentraţie de 0.99 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauza s-a întocmit dosar penal. 22 SHARES Share Tweet

